Та росіся вона велика, але зараз схоже палива не вистачає, 20 літрів на мордулиця, де там наїздишся.
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:48
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:52
Що вас дивує - це досить типові витрати часу на дорогу що в США що в Канаді
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:53
Плюс обслуговування. Самий прикол шо я спитав знайомих, сказали коли вони балони пропаном на заправці заправляли, один раз там дійсно заправляли авто з CND номерами. Також на відкритих складах бувають навантажувачі, які на газу працюють.
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:59
В виплатах за теслу і кіа - економія так - 50%
ну тут акурт розповідав як українці з Америки люблять відпочивати на Гаваях - то я поцікавився де люблять відпочивати афроамериканці. Відповіді так і не почув. Тож гадаю усі його доповіді про українців та Гаваї мають таку саму достовірність як і про афроамериканців
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:11
Не обращал внимания на спецтехнику, может быть, но опять-же - бенз на каждом шагу заправки, а где тот газ брать - хз. Нет инфраструктуры.
Насчет цены газа, обычно на кукинг газ американская семья тратит 15-20 долларов в месяц, что на уровне практически абонплаты (если потреблениие ноль, то все равно платишь). У них газ гидроразрывный - его дохрена и девать некуда.
А, ну да, для иллюстрации "экономности" американцеы.
Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.
Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.
Автобусы, траки (фуры) - да.
В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:17
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:19
О, вже пішли виплати.
Ви взяли газову KIA у USA в кредит, таксуєте, але чомусь невиїзний. Все вірно?
Шо цікаво, моя знайома, яка в USA мешкає вже більше 25 років, теж полюбляє з сім`єю відпочивать саме на Гаваях.
Афроамериканці, якщо припустить, бо я особисто таких не знаю, можуть відпочивать де завгодно, бо...
А ось таксист на кредитній газовій KIA- ні, бо як не вєліка расіся, але відпочивають там де, на Сахаліні?
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:22
А чому українці не можуть відпочивати де завгодно та обирають саме Гаваї?
КІА не маю, не таксую, не маю невиплачених кредитів
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:23
О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:27
В 2024 году во Франции зарегистрировано около 20,5 миллиона дизельных легковых автомобилей. Это составляет примерно 52–53% от общего парка легковых авто (около 38,9 миллиона единиц).
