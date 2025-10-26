RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3005300630073008>
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:48

  2587715 написав:тут в неделю если полчаса-час за рулем- уже праздник)

Та росіся вона велика, але зараз схоже палива не вистачає, 20 літрів на мордулиця, де там наїздишся.
Water
 
Повідомлень: 3488
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:52

  2587715 написав:
  rjkz написав:И это при том, что на той тесле ездиться по 3-4 часа в день только на работу/с работы.
4 часа с работы и на работу? Нихера себе! Живут же люди - тут в неделю если полчаса-час за рулем- уже праздник)

Що вас дивує - це досить типові витрати часу на дорогу що в США що в Канаді
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36851
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:53

  rjkz написав:Да, газ тут очень дешевый. Но страховки дорогие и если-бы он был действительно разрешен, то на такие машины страховка была-бы совершенно конская.

Плюс обслуговування. Самий прикол шо я спитав знайомих, сказали коли вони балони пропаном на заправці заправляли, один раз там дійсно заправляли авто з CND номерами. Також на відкритих складах бувають навантажувачі, які на газу працюють.
Water
 
Повідомлень: 3488
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:Тобто, ви завезли з Південної Кореї KIA, розмитнили з 0 мита і таксуєте з 50% економією на галоні порівняно з Теслою, чого і іншим бажаєте. Я все вірно зрозумів?
В виплатах за теслу і кіа - економія так - 50%
  Water написав:В моєму скоріш за все не існує, але схоже також не існують і у вашому. Для чого це питання?
ну тут акурт розповідав як українці з Америки люблять відпочивати на Гаваях - то я поцікавився де люблять відпочивати афроамериканці. Відповіді так і не почув. Тож гадаю усі його доповіді про українців та Гаваї мають таку саму достовірність як і про афроамериканців
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 263
З нами з: 25.12.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:11

  Water написав:
  rjkz написав:Да, газ тут очень дешевый. Но страховки дорогие и если-бы он был действительно разрешен, то на такие машины страховка была-бы совершенно конская.

Плюс обслуговування. Самий прикол шо я спитав знайомих, сказали коли вони балони пропаном на заправці заправляли, один раз там дійсно заправляли авто з CND номерами. Також на відкритих складах бувають навантажувачі, які на газу працюють.


Не обращал внимания на спецтехнику, может быть, но опять-же - бенз на каждом шагу заправки, а где тот газ брать - хз. Нет инфраструктуры.
Насчет цены газа, обычно на кукинг газ американская семья тратит 15-20 долларов в месяц, что на уровне практически абонплаты (если потреблениие ноль, то все равно платишь). У них газ гидроразрывный - его дохрена и девать некуда.
А, ну да, для иллюстрации "экономности" американцеы.
Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.
Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.
Автобусы, траки (фуры) - да.
В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17956
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8757 раз.
Подякували: 5529 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.
В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 263
З нами з: 25.12.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:19

  2587715 написав:
  Water написав:Тобто, ви завезли з Південної Кореї KIA, розмитнили з 0 мита і таксуєте з 50% економією на галоні порівняно з Теслою, чого і іншим бажаєте. Я все вірно зрозумів?
В виплатах за теслу і кіа - економія так - 50%

О, вже пішли виплати.
Ви взяли газову KIA у USA в кредит, таксуєте, але чомусь невиїзний. Все вірно?

  Water написав:ну тут акурт розповідав як українці з Америки люблять відпочивати на Гаваях - то я поцікавився де люблять відпочивати афроамериканці.

Шо цікаво, моя знайома, яка в USA мешкає вже більше 25 років, теж полюбляє з сім`єю відпочивать саме на Гаваях.
Афроамериканці, якщо припустить, бо я особисто таких не знаю, можуть відпочивать де завгодно, бо...
А ось таксист на кредитній газовій KIA- ні, бо як не вєліка расіся, але відпочивають там де, на Сахаліні?
Water
 
Повідомлень: 3488
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:Афроамериканці, якщо припустить, бо я особисто таких не знаю, можуть відпочивать де завгодно, бо...
А чому українці не можуть відпочивати де завгодно та обирають саме Гаваї?
  Water написав:Ви взяли газову KIA у USA в кредит, таксуєте, але чомусь невиїзний. Все вірно?
КІА не маю, не таксую, не маю невиплачених кредитів
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 263
З нами з: 25.12.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:23

  2587715 написав:
  rjkz написав:В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.
В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода

О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?
Water
 
Повідомлень: 3488
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?
В 2024 году во Франции зарегистрировано около 20,5 миллиона дизельных легковых автомобилей. Это составляет примерно 52–53% от общего парка легковых авто (около 38,9 миллиона единиц).
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 263
З нами з: 25.12.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3005300630073008>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2587715 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15144)
26.10.2025 17:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.