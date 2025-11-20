|
Додано: Чет 20 лис, 2025 22:26
В 140 дол сексу нема
Кажуть одного лисого гагауза якось філіпінка пробувала розвести на секс. Але у неї нічого не вийшло, бо у нього колись одного разу вже був секс, і цей гештальт у нього закритий.
Додано: Чет 20 лис, 2025 22:55
Подивився, це він цей бомжатник орендує?
Те шо він купив, це буде коштувать такі самі гроші у якійсь найдорожчій країні, тунець біля 0.5 ойро банка, макарони 0.7 ойро 0.5 кг, фарш десь 5 ойро кіло.
Бурячки, рибу, рис він не купує, бо дорого.
Схоже він не тільки до стоматолога не ходе, бо дорого, а ще й зубну пасту не купує, бо теж дорого.
Дівчині бюджет на їжу помножить на 3, ось реальний бюджет, десь біля 300-400 ойро на місяць на людину.
Не знаю скільки він сплачує за бомжатник, але криси там точно є.
Хотів би подивиться на ту дівчину, яка погодиться з тим товаріСЧем там жить. Гадаю дівчини ніякої нема, не було і нє нада, бо дорого.
Це конєшно 3.14 і це є мрія flyman'а?
UPD: Спитав у ЧатЖПТ бюджет якщо оренда у цьому Себу, він сказав від 80 тис. песо до 120 тис. песо, ось і підрахуй.
Востаннє редагувалось Water в Чет 20 лис, 2025 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 23:06
Гештальд закритий
Water
Згідно блогу він так і живе. І теж там нема в витратах ні зубної пасти, ні шоколадки для Ізольди .
