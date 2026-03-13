|
Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:22
Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту
Приїзжайте в Київ. Допоможемо, чим зможемо!
Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.
airmax78
Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:44
Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.
Хотаб і Фейслес писали, що у них зимою в 25-поверхівках не було жодних проблем з опаленням і електрикою. Патужні генератори, акумулятори з інверторами, каміни в кімнатах і все таке
Frant
Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:48
Хотаб і Фейслес писали, що у них зимою в 25-поверхівках не було жодних проблем з опаленням і електрикою. Патужні генератори, каміни в кімнатах і все таке
З електрикою були як і всюди, але допомагали інвертори на ліфти, на насоси на воду, і в квартирах. Генератор не надто потужний і тільки як підстраховка. З опаленням не було проблем там де котельня власна.
Про каміни в кімнатах і потужні генератори то вже ваші галюцинації в перманентному делірії
Faceless
Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:49
З електрикою були як і всюди, але допомагали інвертори на ліфти, на насоси на воду, і в квартирах. Генератор не надто потужний і тільки як підстраховка. З опаленням не було проблем там де котельня власна.
Про каміни в кімнатах і потужні генератори то вже ваші галюцинації в перманентному делірії
Фейслес, у вас немає каміна в квартирі на верхніх поверхах 25-поверхівки??? Зовсім слабо.
Frant
|
