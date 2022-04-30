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Чи варто купувати долар, і
чого чекати від курсу валют:...

Чи варто купувати долар, і чого чекати від курсу валют:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:22

Чи варто купувати долар, і чого чекати від курсу валют:...

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 17 травня, Національний банк зберігає курс долара до гривні на стабільному рівні – 29,25.

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Чи варто купувати долар, і чого чекати від курсу валют: відповідь експерта
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:23

курс продажу готівкового долара в Україні коливатиметься в межах 32,3-32,55 грн................беру
ivavictory2107
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Модератори: Ірина_, Модератор

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