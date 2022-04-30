У вівторок, 17 травня, Національний банк зберігає курс долара до гривні на стабільному рівні – 29,25.
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Чи варто купувати долар, і чого чекати від курсу валют: відповідь експерта
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:22
Чи варто купувати долар, і чого чекати від курсу валют:...
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Дивися повний текст
Чи варто купувати долар, і чого чекати від курсу валют: відповідь експерта
Додано: Вів 17 тра, 2022 19:23
курс продажу готівкового долара в Україні коливатиметься в межах 32,3-32,55 грн................беру
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