Ситуація з наявністю на АЗС пального може покращитись до кінця травня та на початку червня.
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Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись уже найближчими тижнями — експерт
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Додано: Сер 18 тра, 2022 19:10
Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись...
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Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись уже найближчими тижнями — експерт
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:10
Может улучшиться, а может и нет. Недели две-три назад в уши ссали про безлич беновозов, которые дружным строем поехали по европам и скоро у нас все будет заипись. А оказалось то ли европы далеко, то ли бензовозы медленные.
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