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Ситуація з пальним на українських
АЗС може покращитись...

Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:10

Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація з наявністю на АЗС пального може покращитись до кінця травня та на початку червня.

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Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись уже найближчими тижнями — експерт
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:10

Может улучшиться, а может и нет. Недели две-три назад в уши ссали про безлич беновозов, которые дружным строем поехали по европам и скоро у нас все будет заипись. А оказалось то ли европы далеко, то ли бензовозы медленные.
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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