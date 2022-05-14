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Ціни на бензин в Польщі: скільки
коштує заправити автомобіль

Ціни на бензин в Польщі: скільки коштує заправити автомобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:17

Ціни на бензин в Польщі: скільки коштує заправити автомобіль

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти дізналися, скільки коштує заправити автомобіль у Польщі.

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Ціни на бензин в Польщі: скільки коштує заправити автомобіль
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:01

Re: Ціни на бензин в Польщі: скільки коштує заправити автомо

Цифры устарели. Пару дней назад 95 был по 7.2-7.3 уже.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:08

Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина відчувають дефіцит нафтопродуктів, тому закупівлі здійснюються в інших регіонах через порти. Отож, компанії, які сьогодні здійснюють оптові постачання нафтопродуктів в Україну намагаються протиснутись крізь довгострокові контракти європейських гравців в портах і всі залишки відправляють в Україну. Сьогодні наші оператори, маючи ресурс в Констанці чи в портах Амстердама, Роттердама та Антверпена розробляють надскладні логістичні ланцюжки доставки пального в Україну. Для розуміння усієї складності ситуації: сьогодні, щоб ресурс потрапив в Україну, він спочатку їде баржами по річках, переливається в термінали, потім залізницею і автотранспортом. Крім того постало болюче питання вагоно-цистерн, яких не вистачає Україні. Мова тепер іде про їх закупівлю в Німеччині та виробництво в Україні.

у мирний час Україна споживала в місяць 800 тис. т бензину та дизельного пального. Зараз споживання скоротилося на третину. За інформацією учасників ринку – за 10 днів травня в Україну з Польщі надійшло – 30 тис. тонн, а мало б надійти ушестеро більше.

У цих умовах ціни на нафтопродукти природно ростуть з космічною швидкістю. У залежності від регіону бензини А-95 та ДП коштують від 45 до 80 грн за літр. https://m.glavcom.ua/economics/finances ... 46570.html

vitaliian
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