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НБУ скасував обмеження на
встановлення курсу та зменшив...

НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:07

НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив...

Пропонуємо до обговорення:
20 травня ухвалено кілька важливих оновлень, що стосуються роботи валютного ринку.

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НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив ліміт на зняття готівкової гривні за кордоном
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:07

Охренеть правительство лупит по своему народу.
alex7gk
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:02

  alex7gk написав:Охренеть правительство лупит по своему народу.

И чем же? Или народ - это только спекулянты, которые с пачками карт снимали валютный нал за границей по смешному курсу и потом с немалой прибылью продавали его в Неньке?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:29

Покупать в банке запрещено по прежнему?
proftpd66
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