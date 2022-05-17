НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив...
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dotster написав:Да при чем тут booking.com когда подписывается договор аренды с физ.лицом. Booking хорош только для краткосрочной аренды и то это дорого для проживания месяцами по сравнению с договором аренды на пол года например
Было сказано, что никакой арендодатель оплату картой не примет, а не про то, насколько при оплатой не картой может получиться дешевле. Но я верю и буду ссылаться в будущем
Кстати, не соглашусь, что даже если прям никто не принимает оплату картой, то положение безвыходное. Раз нет денег на оплату квартиры, значит человек там не работает и вполне может переехать. Границы Украины на въезд открыты. С жильём в стране стало похуже, но есть и заплатить за него ещё можно гривнами (или уже нет? Не слежу). Про запасы еды вообще говорят, что лучше всех в Европе. А сливать валюту за квартиру в другой стране всё таки сложно назвать военной необходимостью для Украины. По хорошему, такие лимиты нужно было сразу завинтить, а не ждать, пока курьеры из приграничных банкоматов изрядно сольют ЗВР.
alex7gk написав:Охренеть правительство лупит по своему народу.
И чем же? Или народ - это только спекулянты, которые с пачками карт снимали валютный нал за границей по смешному курсу и потом с немалой прибылью продавали его в Неньке?
Ну смотри, многие уехали в Европу, снимают там жильё, часто оно стоит дороже чем месячный лимит, Свифт платёж для оплаты по безналу произвести нельзя из-за ограничений, нал теперь тоже, это называется срака. Скоро люди вообще перестанут валюту в страну заводить которые это делали раньше.
У них тоже в магазе можно снять денег, правда не уверен что много. С другой стороны чтоб они немного лучше жили по более дешевому курсу, я должен в Украине жить немного хуже сдавая в банк по более низкой у курсу. И тоже завожу валюту но теперь на физика а не на ФОП, разница очень существенная (суммы не большие) но это мой доход а у них в Европе они столько же просто тратят на аренду. Люди сделали свой выбор. Уехали в безопасное место, а мы должны тут и за себя и за страну ещё и за них думать чтоб они могли побольше и подешевле снять.
dotster написав:2. Сняли ограничение на курс продажи, курс покупки остался фиксированным а это значит что те кто заводят валюту по экспортным операциям должны продавать $ по 29.25. Так как продавать не будут то думаю следующий этап будет принудительная продажа всей валюты на счетах
Давно пора ввести обов'язковий продаж валютної виручки експортерами. А наступний логічний крок - конвертація валютних депозитів та інших рахунків у гривню. Це дасть ресурс для підтримки національної валюти.
slonic32 написав:Давно пора ввести обов'язковий продаж валютної виручки експортерами. А наступний логічний крок - конвертація валютних депозитів та інших рахунків у гривню. Це дасть ресурс для підтримки національної валюти.
Точно! Поддержка курса национальной валюты - это же самая важная задача государства. Заради такого и весь свой народ ограбить не грех. Только забыто самое главное: запретить продажу валюты по картам. Даёшь назад в 1998й, когда гривневая карта годилась для расчётов только в гривне. Вот тогда заживём! Правда, официальный валютный курс никого волновать уже не будет потому, что официально и валюты ни у кого не будет, но это уже мелочи.
Кстати, Россия по такому критерию от войны и санкций только выиграла: по официальному курсу рубль стал дороже, чем до войны.
slonic32 але по факту все виходить рівно навпаки. Бізнес який не працює з критичним імпортом не може купити валюту на міжбанку по зниженому курсу тому змушений купувати його на чорному ринку. більш того ті власники які збільшили обігові кошти та запаси до війни зараз мають одну ціль - продати все та вийти в кеш тому що в цих реаліях немає сенсу акумулювати гривневі кошти, вони згорять, всі прекрасно знають що таке фіксований курс та як він вистрілює а він вистрелить точно. ті хто займається експортом наразі займаються тим як перевести розрахунки в іншу юрисдикцію. у мене багато друзів у кого свій бізнес і не малий і це саме те що зараз відбувається. Зараз ще є якісь сподівання на аграріів але чи не вже ви думаєте що ті хто експортують будуть сюди заводити валюту по 29.25? в них розрахунків в кеші до фіга і трохи, та й аграрії ніколи напряму не продавали з України. В результаті ми отримуємо: 1. Зупинка ввп через падіння обігу грн в економіці 2. Зменшення надходження валюти до країни бо це не вигідно коли є чорний ринок з таким розривом, в країну буде заводитись кеш та попадати на чорний ринок без оподаткування. 3. Підштовхування тих хто зараз за кордоном до зміни податкового резидентства що ще більше вдарить по надходженням в валюті в середньостроковій перспективі + відтік трудового населення бо повернуться тільки ті хто не зможе працювати закордоном і сядуть на шию бюджету.
як про мене то це пи***ць повний причому в короткостроковій перспективі, в довгостроковій ми закінчимо з тим що на одного працюючого буде 3 пенсіонера та 2 не працюючих а більшість коштів експортного бізнесу осяде за межами країни
dotster написав:Да при чем тут booking.com когда подписывается договор аренды с физ.лицом. Booking хорош только для краткосрочной аренды и то это дорого для проживания месяцами по сравнению с договором аренды на пол года например
Было сказано, что никакой арендодатель оплату картой не примет, а не про то, насколько при оплатой не картой может получиться дешевле. Но я верю и буду ссылаться в будущем
Кстати, не соглашусь, что даже если прям никто не принимает оплату картой, то положение безвыходное. Раз нет денег на оплату квартиры, значит человек там не работает и вполне может переехать. Границы Украины на въезд открыты. С жильём в стране стало похуже, но есть и заплатить за него ещё можно гривнами (или уже нет? Не слежу). Про запасы еды вообще говорят, что лучше всех в Европе. А сливать валюту за квартиру в другой стране всё таки сложно назвать военной необходимостью для Украины. По хорошему, такие лимиты нужно было сразу завинтить, а не ждать, пока курьеры из приграничных банкоматов изрядно сольют ЗВР.