НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив...

Базовая функция карт - это расчёты вместо того, чтобы с наличкой бегать. Поэтому гривневыми Визами вполне себе пользовались и в 1998м. А запрещать их зачем? Даже Россия со всей любовью к импортозамещению и самоизоляции их не запрещала - ей запретили сами МПС. Если ПРОСТІР покажет, что он лучше, на него и так перейдут. Но что-то пока не очень популярен.
А ещё, если мы не собираемся совсем уж в совок с его запретом иметь личную валюту, остаются валютные Визы. По ним и в 1998м можно было в валюте оплатить. Где взять валюту, чтобы туда положить - это другой вопрос.