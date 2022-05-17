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НБУ скасував обмеження на
встановлення курсу та зменшив...

НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:41

  BIGor написав:
  moveton написав:Даёшь назад в 1998й, когда гривневая карта годилась для расчётов только в гривне. Вот тогда заживём!

Ну так вся суть візи та мастер-карду нівелюється. Тоді нашому НБУ треба їх заборонити, і роздати карти типу рашкованского "Мір".

Базовая функция карт - это расчёты вместо того, чтобы с наличкой бегать. Поэтому гривневыми Визами вполне себе пользовались и в 1998м. А запрещать их зачем? Даже Россия со всей любовью к импортозамещению и самоизоляции их не запрещала - ей запретили сами МПС. Если ПРОСТІР покажет, что он лучше, на него и так перейдут. Но что-то пока не очень популярен.
А ещё, если мы не собираемся совсем уж в совок с его запретом иметь личную валюту, остаются валютные Визы. По ним и в 1998м можно было в валюте оплатить. Где взять валюту, чтобы туда положить - это другой вопрос.
moveton
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