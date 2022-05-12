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Нові правила НБУ щодо валюти
можуть вплинути на доходи...

Нові правила НБУ щодо валюти можуть вплинути на доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:11

Нові правила НБУ щодо валюти можуть вплинути на доходи...

Пропонуємо до обговорення:
20 травня 2022 року НБУ прийняв низку оновлених правил по купівлі та продажу валюти. Серед них — дозвіл комерційним банкам використовувати ринковий курс для продажу валюти.

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Нові правила НБУ щодо валюти можуть вплинути на доходи IT-ФОПів
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:11

А зачем продавать по 29 для того, чтобы тут же покупать по 37? Если для целей, чтобы просто держать в валюте, так можно и предпринимательскую на счету подержать. Обязательной продажи пока нет. Другой вопрос, что и в гривнах цены в стране совершенно не фиксированы.
Впрочем, уже на фразе "получил валюту на карту ФЛП" есть понимание о познаниях консультанта.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 08:54

Ответ
Потомучто в Украине нельзя получать расчет не в национальной валюте! Компания перечисляет в доларах на банк , а банк рассчитывается с вами в гривнах.
mikhailenkon92
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:47

  mikhailenkon92 написав:Потомучто в Украине нельзя получать расчет не в национальной валюте! Компания перечисляет в доларах на банк , а банк рассчитывается с вами в гривнах.

Просвещаю: в Украине можно иметь валютный счёт и юрику тоже. Именно на него обычно и перечисляют доллары и уже годика три их оттуда продавать не обязательно. Поэтому я и спрашиваю, зачем доллары оттуда продавать, чтобы обратно доллары покупать?

Кстати, для предпринимателей Моня и Алла позволяли предпринимательские доллары конвертировать в доллары физика 1:1. Не знаю действует ли сейчас, но не слышал, чтобы отменяли.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:43

хибне рішення, адже ІТ-ФОПи через це можуть перестати заводити валюту в країну.


После такого кидалова, когда курс продажи на ФОПе 29 грн, а курс покупки 36,5грн,

я не буду больше заводить деньги в Украину и соответственно платить налоги.
Причем никогда...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 18:40

  hno3 написав:я не буду больше заводить деньги в Украину и соответственно платить налоги.
Причем никогда...

А как же пенсия и возможность прикупить украинские ОВГЗ? И боязнь давно обещаемого контроля расходов? :lol:
moveton
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