Нові правила НБУ щодо валюти можуть вплинути на доходи...

Додано: Сер 25 тра, 2022 10:14

hno3 написав: хибне рішення, адже ІТ-ФОПи через це можуть перестати заводити валюту в країну.



После такого кидалова, когда курс продажи на ФОПе 29 грн, а курс покупки 36,5грн,



я не буду больше заводить деньги в Украину и соответственно платить налоги.

Причем никогда... После такого кидалова, когда курс продажи на ФОПе 29 грн, а курс покупки 36,5грн,я не буду больше заводить деньги в Украину и соответственно платить налоги.Причем никогда...

ну не нужно. небо не свалится на землю (вместо вас придут на ваши места другие, так же само как вы в свое время пришли в дело).честно, я конечно понимаю что неприятно конвертироваться по 29, но за последнее время вот этот весь повсеместный вой ит-фопов уже поднадоел (я если что, тоже в ит сфере, только получаю в гривне и не фоп, и ничего страшного - переживем).уверен, что в большинстве случаев, можно тихо под нос бурча, но спокойно пока доставать из кубышки наличные баксы, менять их на черном рынке, а "новые" валютные приходы пока не трогать со счетов (или тихо переводить через на всякие революты-пейпалы и т.д). Откроют вам нормальный курс - просто позже чуть.ничего личного, просто уже устал читать подобные плачи (при том что в стране сейчас у очень-очень многих вообще проблемы хоть с какой-то работой и доходом, не говоря о доходах в несколько 3-5 уе в месяц - такое у нас для большинства пересичных и в мирное время почти мечта).