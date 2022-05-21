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Зміна цін на житло в Україні
буде приголомшливою: так...

Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:33

Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні очікується "приголомшливе" падіння цін на нерухомість. І протримається воно кілька років. Причина цього – загальне падіння ВВП та зниження попиту.

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Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так триватиме кілька років
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:33

Где можно купить дешёое жильё? Киев
golovanovas359
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:37

Re: Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так...

Падіння у гривні?
Investor_K
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