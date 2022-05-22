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Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 тра, 2022 11:33
Пропонуємо до обговорення:
В Україні очікується "приголомшливе" падіння цін на нерухомість. І протримається воно кілька років. Причина цього – загальне падіння ВВП та зниження попиту.
Дивися повний текст Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так триватиме кілька років
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R2
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Додано: Нед 22 тра, 2022 11:33
Где можно купить дешёое жильё? Киев
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golovanovas359
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Додано: Нед 22 тра, 2022 12:37
Падіння у гривні?
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Investor_K
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Додано: Нед 22 тра, 2022 14:01
golovanovas359 написав:
Где можно купить дешёое жильё? Киев
На вторичке. В Киеве.
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_hunter
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Додано: Нед 22 тра, 2022 17:44
Якщо в країну підуть шалені гроші на відбудову, то падіння цін буде недовгим, + програма по відновленню житла, яка буде стимулювати покупки. Впасти нижче собівартості новобудови не зможуть, а у світі ціни на сировину лише набирають обертів.
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anjei_wyda
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:26
Да як раз з зростанням цін на будівництво ціни впадуть, дуже цікаво подивитися 😄
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bashevoj2
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