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Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 тра, 2022 11:33
Пропонуємо до обговорення:
В Україні очікується "приголомшливе" падіння цін на нерухомість. І протримається воно кілька років. Причина цього – загальне падіння ВВП та зниження попиту.
Дивися повний текст Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так триватиме кілька років
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R2
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Додано: Нед 22 тра, 2022 11:33
Где можно купить дешёое жильё? Киев
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golovanovas359
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Додано: Нед 22 тра, 2022 12:37
Падіння у гривні?
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Investor_K
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Додано: Нед 22 тра, 2022 14:01
golovanovas359 написав:
Где можно купить дешёое жильё? Киев
На вторичке. В Киеве.
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_hunter
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Додано: Нед 22 тра, 2022 17:44
Якщо в країну підуть шалені гроші на відбудову, то падіння цін буде недовгим, + програма по відновленню житла, яка буде стимулювати покупки. Впасти нижче собівартості новобудови не зможуть, а у світі ціни на сировину лише набирають обертів.
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anjei_wyda
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:26
Да як раз з зростанням цін на будівництво ціни впадуть, дуже цікаво подивитися 😄
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bashevoj2
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Додано: Пон 23 тра, 2022 10:24
anjei_wyda написав:
Впасти нижче собівартості новобудови не зможуть, а у світі ціни на сировину лише набирають обертів.
Саме про це і мова, що собівартість житла буде дорожчою, ніж його ціна продажу... Тобто, нового житла практично не буде, тільки те, що добудують на кінцевих стадіях будівництва і те, що держава запропонує переселенцям безкоштовно. Всі інші вже недобудовані будівлі будуть стояти, але будь-хто з власників зможе продати свою новобудову тільки значно нижче його реальної вартості.
Так було з приватними будинками вже багато років під Києвом: кому треба було продати - продавали в рази нижче собівартості: все те, що було побудоване 10-15 років тому, продавалось значно нижче його реальної вартості. Іншіх варіантів продати просто не було. І нікого не цікавить, що будівництво коштувало 200-300тисяч долларів: реальна ціна продажу готового житла з ремонтом і меблями була в районі 100-150 тисяч, а хто ломив ціну, так нічого і не продали за 10 років.
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Watcher
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Додано: Пон 23 тра, 2022 23:20
цінти скоріш за все будуть зростати, буд матеріали за остані місяці в ціні ростуть
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oleolivka
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