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Аналітики пророкують
завершення ери розумних колонок

Аналітики пророкують завершення ери розумних колонок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:12

Аналітики пророкують завершення ери розумних колонок

Пропонуємо до обговорення:
Схоже, період бурхливого зростання ринку розумних колонок у Північній Америці добігає кінця, про що свідчать показники продажів, що вийшли на плато.

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Аналітики пророкують завершення ери розумних колонок
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:12

Абсолютно бесполезные устройства. Поддержка нашего языка нет, весь контент под правами какой-то студии, и потому она не может его проиграть
oknerbob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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