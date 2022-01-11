Схоже, період бурхливого зростання ринку розумних колонок у Північній Америці добігає кінця, про що свідчать показники продажів, що вийшли на плато.
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Аналітики пророкують завершення ери розумних колонок
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Додано: Пон 30 тра, 2022 08:12
Аналітики пророкують завершення ери розумних колонок
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Дивися повний текст
Аналітики пророкують завершення ери розумних колонок
Додано: Пон 30 тра, 2022 08:12
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