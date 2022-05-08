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українцям у Німеччині

Розміри допомоги українцям у Німеччині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 17:03

Розміри допомоги українцям у Німеччині

Пропонуємо до обговорення:
Багато українців, які приїхали до Німеччини, перебувають у скрутному фінансовому становищі через втрату джерела доходу та доступу до заощаджень. Зі свого боку Німеччина підтримує втікачів від війни в Україні та надає можливість звернутися до державних установ за матеріальною допомогою.

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Розміри допомоги українцям у Німеччині
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 17:03

Шпарити гроші на автомобіль не можливо,але на їжу достатньо.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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