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Тарифи на тепло можуть зрости
утричі через космічні ціни...

Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:09

  Примат написав:Так у него нет выбора, просто не будет платить и всё. Я уже сейчас не оплачиваю газ, так как не могу себе этого позволить.

Именно эта мысль пришла мне изначально когда постил новость про это покращення.

Не заставил долго ждать коммент от zerocool, что всё это выдуманная хрень. Ждём аффтаритетной оценки в этой ветке :mrgreen:
David_pl
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:14

  Investor_K написав:Ну от як бідному селянинові виживати у таких умовах?

бедному селянину-инвестору надо подумать об инвестициях в добычу газа :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:19

Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни

на самом деле сложная ситуация.

газ стоит 30 грн/м3 и эта реальность уже более полугода.
по газу идут качели, закачивать газ надо (в Украине с этим пока вообще беда).

что делать и как проскочить между капельками - цену на газ повышать для населения надо. газ по 8 - это уже роскошь. как результат пойдет следующий этап энергосбережения/перехода на другой тип топлива. может быть не до 30 грн/м3, но 12-16 это норм.

свой газ Нафтогаз может продавать по любой цене. проблема в том, что его не хватает - часть газа докупается - и его цена пока 30 грн/м3 повторюсь
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:20

  _hunter написав:Типа "за границей" газ будет дешевле? :wink:

Ну там можно проживать в "жилье от завода" на кровати второго яруса двадцати местной комнаты хостела.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:36

Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни

  Shaman написав:бедному селянину-инвестору надо подумать об инвестициях в добычу газа
Метан від корови?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:43

Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни

так собираются же ввести мораторий на повышение на газ, отопление до конца войны + 6 месяцев. За счет международных грантовых средств будут компенсировать.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... roekt.html
Зачем зраду раньше времени разводить. То что повысится - это понятно, но папизже
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:12

  Investor_K написав:
  Shaman написав:бедному селянину-инвестору надо подумать об инвестициях в добычу газа
Метан від корови?

что Вы так сразу...

в цивилизованной стране вложиться в акции газодобывающих компаний.
у нас? надо искать, какие есть возможности ;)
Shaman
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  #<12
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