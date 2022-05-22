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Курс долара стрімко знижується:
скільки коштуватиме...

Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:36

Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме...

Пропонуємо до обговорення:
Після скасування обмежень НБУ курс долара в обмінних пунктах впав з 38,0 до 35,5 гривень

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Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме валюта найближчим часом
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:36

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cohan
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 15:14

Re: скільки коштуватиме...

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ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 15:48

Re: Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме...

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Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 15:51

Re: Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме...

38-40
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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