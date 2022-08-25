RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Meta виділила 1,5 мільйона
доларів на підтримку...

Meta виділила 1,5 мільйона доларів на підтримку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:08

Meta виділила 1,5 мільйона доларів на підтримку...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Meta виділяє 1,5 мільйона доларів, щоб допомогти малому та середньому бізнесу проводити свої рекламні кампанії на платформах Meta.

Дивися повний текст
Meta виділила 1,5 мільйона доларів на підтримку українського бізнесу
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98511
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:08

денежки небольшие, так и бизнес-то малый
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4719
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:49

Как получить?
oleksandr_rozhnov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хакер викрав майже мільйон доларів в Ethereum,...
R2 » Вів 27 вер, 2022 21:29
1 273
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 21:29
cohan
Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн (2 млн доларів...
R2 » Вів 20 вер, 2022 16:39
2 621
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 вер, 2022 20:16
lis3121
З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових...
R2 » Чет 25 сер, 2022 09:31
1 264
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 сер, 2022 09:31
volkanizer91

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (559)
08.11.2022 23:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.