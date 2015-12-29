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Функції держави та бюджет
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У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:48
budivelnik Я дивуюсь переважній більшості тутешніх коментаторів...
В них всі винуваті....
Але чомусь ніхто з них , жодного разу не заявив..
А от я...заклав долар по 29,97...і пробую захопити ринок...
Може нехай ті хто несе відповідальність за свої рішення поступають так як вважають за потрібне...
Адже в коментаторів є ж свій бізнес...нехай показують кузькіну мать тим кого вважають неадекватами..
Якщо в державі кожен забезпечуватиме себе самостійно роблячи роботу від двірника до міністра, то навіщо тоді сплачуються податки? На розвиток та забезпечення гідного життя своїм громадянам. Тому кожен має займатися своєю справою.
Але всупереч поширеній думці варто розуміти, що держава робить для кожного громадянина, ну, крім заборони на виїзд звичайно. Щоб не дивуватися мільйонам тих, хто виїжджає.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:07
Для початку поцікавтеся, в чому основна функція держави. Ви здивуєтеся, та її роль надзвичайно важлива. Держава перерозподіляє ресурси, отримані у вигляді податків, на ті сфери, які визначені в річному бюджеті.
Якщо ви не будете сплачувати податки - то що тоді держава буде перерозподіляти? Розхідна частина бюджету не буде профінансована. А це все, що вам оточує. Вся інфраструктура і її утримання. Плюс всі музеї. Плюс ЗСУ, Нацполіція, ДПСУ, Розвідка, СБУ, Прокуратура, Суди і ще купа організацій без яких жити було б неможливо. Я вже не кажу про соцвиплати і пенсії.
От для цього держава і потрібна.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:30
Viktor написав: копейка написав:
Якщо в державі кожен забезпечуватиме себе самостійно роблячи роботу від двірника до міністра, то навіщо тоді сплачуються податки? На розвиток та забезпечення гідного життя своїм громадянам. Тому кожен має займатися своєю справою.
Але всупереч поширеній думці варто розуміти, що держава робить для кожного громадянина, ну, крім заборони на виїзд звичайно. Щоб не дивуватися мільйонам тих, хто виїжджає.
Для початку поцікавтеся, в чому основна функція держави. Ви здивуєтеся, та її роль надзвичайно важлива. Держава перерозподіляє ресурси, отримані у вигляді податків, на ті сфери, які визначені в річному бюджеті.
Якщо ви не будете сплачувати податки - то що тоді держава буде перерозподіляти? Розхідна частина бюджету не буде профінансована. А це все, що вам оточує. Вся інфраструктура і її утримання. Плюс всі музеї. Плюс ЗСУ, Нацполіція, ДПСУ, Розвідка, СБУ, Прокуратура, Суди і ще купа організацій без яких жити було б неможливо. Я вже не кажу про соцвиплати і пенсії.
От для цього держава і потрібна.
Це лише суб'єктивна думка. Якщо бачите роль держави лише у перерозподілі ресурсів, то вивчити самостійно функції держави Вам варто не менше, ніж пропонувати це зробити.
З перерахованого немає нічого нового у векторі розвитку за усталене на сьогодні роками з часів СРСР.
п.с. А ще є НАЗК, ГБР, САП, НАБУ та інші.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:58
копейка написав:
Якщо бачите роль держави лише у перерозподілі ресурсів, то вивчити самостійно функції держави
Дивіться в корінь...
Єдине що реально робить Держава - це перерозподіляє ресурси...
Як вона це робить - ефективно чи ні , правильно чи ні...і так далі - це інше питання
А по факту - виключно перерозподіляє кимось створене..
При цьому
Всі силові структури станом на сьогодні в економічному сенсі - дотаційні...Тобто споживають більше ніж повертають...Тому їх існування(економічно неефективне) державні чиновники пояснюють створенням цими органами справедливості(зовсім не економічний термін)
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Додано: Пон 06 чер, 2022 23:09
budivelnik написав: копейка написав:
Якщо бачите роль держави лише у перерозподілі ресурсів, то вивчити самостійно функції держави
Дивіться в корінь...
Єдине що реально робить Держава - це перерозподіляє ресурси...
Як вона це робить - ефективно чи ні , правильно чи ні...і так далі - це інше питання
А по факту - виключно перерозподіляє кимось створене..
При цьому
В даному випадку це "the root of evil".
Саме таке спрощення "управління" до "перерозподілу" закріпило тезу "будь-яка куховарка може керувати державою", і приваблює сюди, як на курорт "найкращих" управлінців світу.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 08:27
копейка написав: budivelnik написав: копейка написав:
Якщо бачите роль держави лише у перерозподілі ресурсів, то вивчити самостійно функції держави
Дивіться в корінь...
Єдине що реально робить Держава - це перерозподіляє ресурси...
Як вона це робить - ефективно чи ні , правильно чи ні...і так далі - це інше питання
А по факту - виключно перерозподіляє кимось створене..
При цьому
Всі силові структури станом на сьогодні в економічному сенсі - дотаційні...Тобто споживають більше ніж повертають...Тому їх існування(економічно неефективне) державні чиновники пояснюють створенням цими органами справедливості(зовсім не економічний термін)
В даному випадку це "the root of evil".
Саме таке спрощення "управління" до "перерозподілу" закріпило тезу "будь-яка куховарка може керувати державою", і приваблює сюди, як на курорт "найкращих" управлінців світу.
В тій частині світу, яка називається розвинутою - роль держави в економічних процесах стараються звести до нуля....
При чому - як тільки щось під державним управлінням починає банкрутувати ...в нього не збільшують вплив держави , а навпаки - зменшують і віддають на приватизацію...таким чином стверджуючи що приватна форма управління - є більш ефективною від державної.
Навіть в галузях які є монополістами - держава ( як правило) є акціонером( одним з багатьох)...
Тому ще раз
Хочете Кубу-Північну корею-росію - Вам з лозунгом Держава це вау...і має право визначати все від цін , до дати зашпоторення 10% населення в концтабір....
Хочете Британію-Сша- Вам з лозунгом - геть надмірне державне опікування над економікою
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 07 чер, 2022 08:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 08:51
Viktor написав:
Для початку поцікавтеся, в чому основна функція держави. Ви здивуєтеся, та її роль надзвичайно важлива. Держава перерозподіляє ресурси, отримані у вигляді податків, на ті сфери, які визначені в річному бюджеті.
Якщо ви не будете сплачувати податки - то що тоді держава буде перерозподіляти? Розхідна частина бюджету не буде профінансована. А це все, що вам оточує. Вся інфраструктура і її утримання. Плюс всі музеї. Плюс ЗСУ, Нацполіція, ДПСУ, Розвідка, СБУ, Прокуратура, Суди і ще купа організацій без яких жити було б неможливо. Я вже не кажу про соцвиплати і пенсії.
От для цього держава і потрібна.
Ну якщо Ви радите поцікавитися функцієй держави, то мабуть не буде зайвим і Вам порадити поцікавитися найголовнішим запитом нашого суспільства. Мені здається що це запит на справедливість. І щось мені підказує, що знаходження во владі тищенок, гетьманцевих, безуглих, яценок та решти легіона - це не на користь державі, та не пришвидчує реалізаціі найголовнішого запита суспільства аж ніяк. Тому й балачки про білого бичка - музеі й суди - то не до нас. Ми дуже добре знаємо про зарплатню судів та вітренків з коболевими і прочими членами "наглядових" рад на кшалт діджея лещенко. І не вважаємо їх ані справедливими, ані дієвою запорукою від корупціі.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:37
Viktor написав:
Для початку поцікавтеся, в чому основна функція держави. Ви здивуєтеся, та її роль надзвичайно важлива. Держава перерозподіляє ресурси, отримані у вигляді податків, на ті сфери, які визначені в річному бюджеті.
Якщо ви не будете сплачувати податки - то що тоді держава буде перерозподіляти? Розхідна частина бюджету не буде профінансована. А це все, що вам оточує. Вся інфраструктура і її утримання. Плюс всі музеї. Плюс ЗСУ, Нацполіція, ДПСУ, Розвідка, СБУ, Прокуратура, Суди і ще купа організацій без яких жити було б неможливо. Я вже не кажу про соцвиплати і пенсії.
От для цього держава і потрібна.
"Перерозподіляє чийсь ресурс" і крадій/шахрай/розбійник/здирник.
Первинні функції держави з давньої давнини (актуальні, в принципі, для деяких тварин):
1 Безпека/оборона.
2.Задоволення почуття справедливості (скажімо, правове регулювання в суспільстві).
Решта - необов'язковий бонус. Наочний приклад: асфальт vs. зброя. Вибір "первинності" очевидний.
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