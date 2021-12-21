RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрзалізниця завершить рік
зі збитком, бо позбавлена...

Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:28

Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" завершить рік зі збитком, оскільки позбавлена доступу до прибутку: вантажні перевезення суттєво впали. Після 24 лютого збитки вимірюються "досить великими числами".

Дивися повний текст
Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку – Лещенко
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97920
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:28

А перевозка из портов прибыль не генерирует? Постоянно твердят, что зерно гниёт потому, что из портов не отправить, а УЗ его вывозить не успевает. А у УЗ, оказывается, падение перевозок.
Да и про бесплатность пассажирских перевозок сильно лукавят. Отдельные эвакуационные рейсы были бесплатные, но за регулярные поезда (а их гораздо больше) никто плату не отменял. Другой вопрос, что единственное, что давал билет в поезд - это гарантированную возможность в него сесть, а не отдельную полку, как раньше. Но народ покупал даже только ради этого.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2100
З нами з: 23.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:44

  moveton написав:А перевозка из портов прибыль не генерирует? Постоянно твердят, что зерно гниёт потому, что из портов не отправить, а УЗ его вывозить не успевает. А у УЗ, оказывается, падение перевозок.
Да и про бесплатность пассажирских перевозок сильно лукавят. Отдельные эвакуационные рейсы были бесплатные, но за регулярные поезда (а их гораздо больше) никто плату не отменял. Другой вопрос, что единственное, что давал билет в поезд - это гарантированную возможность в него сесть, а не отдельную полку, как раньше. Но народ покупал даже только ради этого.

Пассажирские перевозки всю жизнь убыточными были
_hunter
 
Повідомлень: 6960
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:48

  _hunter написав:Пассажирские перевозки всю жизнь убыточными были

Речь не о том, что они были доходными, а про утверждение "пасажирські протягом усього періоду перших місяців війни були безоплатними" Некоторые были, но в основном продажу билетов никто не отменял.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2100
З нами з: 23.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:07

  moveton написав:
  _hunter написав:Пассажирские перевозки всю жизнь убыточными были

Речь не о том, что они были доходными, а про утверждение "пасажирські протягом усього періоду перших місяців війни були безоплатними" Некоторые были, но в основном продажу билетов никто не отменял.

Это утверждение в предложении идет вторым. В принципе можно было ограничиться только первым -- "Сума збитків пояснюється тим, що вантажні перевезення зменшуються" -- убытки от ПП хорошо если процентов 5 в общей сумме дадут.
_hunter
 
Повідомлень: 6960
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:15

  moveton написав:А перевозка из портов прибыль не генерирует? Постоянно твердят, что зерно гниёт потому, что из портов не отправить, а УЗ его вывозить не успевает. А у УЗ, оказывается, падение перевозок.

Хорошо, вы начали вывозить зерно с портов, а куда его дальше? Мощности на сухопутной границе на порядок ниже, а хранить такие объемы тоже нет возможности.
Во-вторых, не зерном единым, металлургия тоже падение. Отсюда и падение перевозок.
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 19.12.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області
R2 » П'ят 11 лют, 2022 09:31
9 1160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 16:23
leoiskander
У Києві «Укрзалізниця» підготувала бонус для пасажирів з...
R2 » Вів 18 січ, 2022 16:59
3 457
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 18:34
moveton
«Укрзалізниця» вдруге цьогоріч підвищила зарплати...
R2 » Вів 21 гру, 2021 10:31
1 218
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 10:31
termoplastpluslviv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (106)
07.06.2022 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.