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Realme представила смартфон,
що заряджається до 100% за...

Realme представила смартфон, що заряджається до 100% за...
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 00:59

Realme представила смартфон, що заряджається до 100% за...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Realme презентувала новий смартфон Realme GT Neo 3T.

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Realme представила смартфон, що заряджається до 100% за 15 хвилин
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 00:59

Смешались в кучу кони, люди. Даже ссылка на обзор же приведена, где написано, что тот, который за 15 минут - это GT Neo 3 150W и на него отдельный более ранний обзор: https://www.gsmarena.com/realme_gt_neo3-review-2429.php

А Realme GT Neo 3T имеет 80W зарядку и быстрее 32 минут ему никак.
moveton
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