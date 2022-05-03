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Які країни надають додаткові
90 днів до безвізу

Які країни надають додаткові 90 днів до безвізу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:44

Які країни надають додаткові 90 днів до безвізу

Пропонуємо до обговорення:
Чотири країни ЄС дають можливість поїздок для українців поза умовами шенгену

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Які країни надають додаткові 90 днів до безвізу
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Албанія теж не в шенгені !
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Модератори: Ірина_, Модератор

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