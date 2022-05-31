Ціни у доларах на новобудови Одеси та Києва – повернулись до довоєнного рівня, а у Львові — зросли в усіх класах будівництв.
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Статистика новобудов: як змінилися ціни за понад 100 днів війни
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Додано: Сер 15 чер, 2022 11:17
Статистика новобудов: як змінилися ціни за понад 100...
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Дивися повний текст
Статистика новобудов: як змінилися ціни за понад 100 днів війни
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