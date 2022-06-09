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Як вплине на гривню рекордне
підвищення ставки ФРС США:...

Як вплине на гривню рекордне підвищення ставки ФРС США:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:21

Як вплине на гривню рекордне підвищення ставки ФРС США:...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні ключовий вплив на курс в Україні спричиняє війна та спровокована бойовими діями криза.

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Як вплине на гривню рекордне підвищення ставки ФРС США: прогнози
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:21

Як завжди стоїть, стоїть, а потім утричі падіння
konjkov_il29
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