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Чому в Україні знизилися заробітні плати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 чер, 2022 19:50
Пропонуємо до обговорення:
Повномасштабна війна значно повпливала на гаманці українців та їхні заробітні плати. Щоб зрозуміти, чому зарплати падають, експерти порталу Work.ua поспілкувалися з економістом Михайлом Крапивком і проаналізували макроекономічний та монетарний огляд від Нацбанку України.
Дивися повний текст Чому в Україні знизилися заробітні плати
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Додано: Вів 21 чер, 2022 19:51
Так может хватит правительству создавать исскуственную безработицу? Может пора выпустить мужиков на заработки а не держать в заложниках? Если мне после этого кто то начнет говорить о равноправии мж, я плюну ему в морду.
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