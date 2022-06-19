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"Ця зима буде надскладною": українцям розповіли про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 чер, 2022 13:12
Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів про те, яким буде майбутній опалювальний сезон. Він зазначив, що ця зима буде "надскладною" та натякнув на те, що в оселях буде не так тепло, як раніше.
Дивися повний текст \"Ця зима буде надскладною\": українцям розповіли про майбутній опалювальний сезон
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Додано: Чет 23 чер, 2022 13:12
Не треба базікати що влада України розуміє усі ризики та активно до них готується, краще докладіть документи як украінці будуть обігріватись газом власного видобутку якого є профіцит.
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