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"Ця зима буде надскладною":
українцям розповіли про...

"Ця зима буде надскладною": українцям розповіли про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 13:12

"Ця зима буде надскладною": українцям розповіли про...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів про те, яким буде майбутній опалювальний сезон. Він зазначив, що ця зима буде "надскладною" та натякнув на те, що в оселях буде не так тепло, як раніше.

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\"Ця зима буде надскладною\": українцям розповіли про майбутній опалювальний сезон
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 13:12

Не треба базікати що влада України розуміє усі ризики та активно до них готується, краще докладіть документи як украінці будуть обігріватись газом власного видобутку якого є профіцит.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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