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"Ця зима буде надскладною": українцям розповіли про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 чер, 2022 13:12
Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів про те, яким буде майбутній опалювальний сезон. Він зазначив, що ця зима буде "надскладною" та натякнув на те, що в оселях буде не так тепло, як раніше.
Дивися повний текст \"Ця зима буде надскладною\": українцям розповіли про майбутній опалювальний сезон
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Додано: Чет 23 чер, 2022 13:12
Не треба базікати що влада України розуміє усі ризики та активно до них готується, краще докладіть документи як украінці будуть обігріватись газом власного видобутку якого є профіцит.
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Додано: Чет 23 чер, 2022 15:33
Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів
Ого, так це значить що буде тепліше ніж зазвичай? Звичайну зиму в нас 14-18 градусів в квартирі.
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BIGor
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Додано: Чет 23 чер, 2022 15:48
BIGor
Все залежить вiд стану евро-экономiки.
Якщо почнеться рецессiя, то Ой.
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jeremy
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Додано: Чет 23 чер, 2022 16:17
BIGor написав:
Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів
Ого, так це значить що буде тепліше ніж зазвичай? Звичайну зиму в нас 14-18 градусів в квартирі.
20-22 - оптимальна вдень/ввечері.
18С це холодно. Спати норм.
14С це дуже холодно.
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andrijk777
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:17
andrijk777 написав:
18С це холодно.
Взагалі не холодно. Це дуже комфортна температура.
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BIGor
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:34
jeremy написав:BIGor
Все залежить вiд стану евро-экономiки.
Якщо почнеться рецессiя, то Ой.
У найближчі півроку не почнеться. На подальшу перспективу - залежить від перебігу війни.
18 градусів у хаті - це холодно для мене, але знаю багатьох, хто так постійно зимує, навіть маючи автономне опалення.
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fler
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:50
BIGor написав:
Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів
Ого, так це значить що буде тепліше ніж зазвичай? Звичайну зиму в нас 14-18 градусів в квартирі.
18-20 градусов будет "средняя по больнице"
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anduzenko
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