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"Ця зима буде надскладною":
українцям розповіли про...

"Ця зима буде надскладною": українцям розповіли про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 13:12

"Ця зима буде надскладною": українцям розповіли про...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів про те, яким буде майбутній опалювальний сезон. Він зазначив, що ця зима буде "надскладною" та натякнув на те, що в оселях буде не так тепло, як раніше.

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\"Ця зима буде надскладною\": українцям розповіли про майбутній опалювальний сезон
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 13:12

Не треба базікати що влада України розуміє усі ризики та активно до них готується, краще докладіть документи як украінці будуть обігріватись газом власного видобутку якого є профіцит.
spread
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 15:27

  spread написав:Не треба базікати що влада України розуміє усі ризики та активно до них готується, краще докладіть документи як украінці будуть обігріватись газом власного видобутку якого є профіцит.

:lol: кто сказал?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 15:33

Re:

Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів
Ого, так це значить що буде тепліше ніж зазвичай? Звичайну зиму в нас 14-18 градусів в квартирі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 15:48

BIGor
Все залежить вiд стану евро-экономiки.
Якщо почнеться рецессiя, то Ой.
jeremy
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 16:17

  BIGor написав:
Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів
Ого, так це значить що буде тепліше ніж зазвичай? Звичайну зиму в нас 14-18 градусів в квартирі.

20-22 - оптимальна вдень/ввечері.
18С це холодно. Спати норм.
14С це дуже холодно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:17

Re:

  andrijk777 написав:18С це холодно.
Взагалі не холодно. Це дуже комфортна температура.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:34

  jeremy написав:BIGor
Все залежить вiд стану евро-экономiки.
Якщо почнеться рецессiя, то Ой.


У найближчі півроку не почнеться. На подальшу перспективу - залежить від перебігу війни.
18 градусів у хаті - це холодно для мене, але знаю багатьох, хто так постійно зимує, навіть маючи автономне опалення.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:50

  BIGor написав:
Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів
Ого, так це значить що буде тепліше ніж зазвичай? Звичайну зиму в нас 14-18 градусів в квартирі.

18-20 градусов будет "средняя по больнице"
anduzenko
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