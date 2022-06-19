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В Україні заблокували активи видобувних компаній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 чер, 2022 13:32
Пропонуємо до обговорення:
У справі про незаконний видобуток корисних копалин та фінансування тероризму суд арештував майно російського бізнесмена та підконтрольних йому комерційних структур загальною вартістю понад 1 млрд грн.
Дивися повний текст В Україні заблокували активи видобувних компаній російського бізнесмена на 1 мільярд
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R2
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 13:32
А до сьогодня не бачили? А чому? Мабуть зелені купюри заважали.
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blackwi
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Ірина_, Модератор
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