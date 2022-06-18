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Як за три місяці змінилися
вартість пального на АЗС: чи...

Як за три місяці змінилися вартість пального на АЗС: чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:38

Як за три місяці змінилися вартість пального на АЗС: чи...

Пропонуємо до обговорення:
У березні та квітні ціна пального помітно щодень додавала у ціні, однак вже наприкінці травня вона дещо стабілізувалась.

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Як за три місяці змінилися вартість пального на АЗС: чи чекати на зниження цін
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:38

бог с ней ценой, когда вообще на заправках будет?
gorobezus
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