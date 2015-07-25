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Податкові послаблення для бізнесу
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #123>
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:22

Податкові послаблення для бізнесу

moveton
Но IT уже больше, чем год назад. Даже удивительно, учитывая количество воплей, что всё IT сбежало на зарубежные счета.

Нужно не путать компании и людей. Много кто сейчас перевел или в процессе перевода юридического лица за границу. Либо вводят деньги из-за границы уже за текущий месяц и далее. Это то что касается компаний, которые выплачивают галерные.
Что касается людей, давайте я в общем вам передам частичку экосистемы - 99% айтишной очень патриотичны. Мы платим налоги, донатим, но не более. То что приходит по ФОПу - остается на фопе до того момента, пока курс не отпустят. Это может продолжаться по моим ощущениям не более чем до сентября, т.к. далее у джуно-мидлов начнут заканчиваться запасы. Им придется менять с потерей в 20%. А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.
3134ant
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:58

  3134ant написав: А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.


Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:59

  striped написав:
  3134ant написав: А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.


Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?

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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:06

  moveton написав:
  Moneta написав:Експорт 1\3 від довоєнного. Востаннє такі шоки були в 1992-1993 році.

Но IT уже больше, чем год назад. Даже удивительно, учитывая количество воплей, что всё IT сбежало на зарубежные счета.

ну порівняйте з лютим наприклад - вже не так радужно? ще це дані за квітень коли гусаки тільки почали кричати (бо фіксація курса на початку була здравою ідеєю, але ж не на завжди)

по факту з травня/червня процесс переходу на іноземні рахунки тільки розпочався - і нажаль зазвичай всі процесси не переробишь за тиждень, тому дивитесь в дінамікі і там ніфіга не збс

і чим більша компанія тим довше/складніше процесс, те що він йде не міттево не означає що його нема
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:07

  striped написав:
  3134ant написав: А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.


Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?

5% тільки в грузії, а 5% + 18-25(в залежності від часу) вже дофіга країн
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:29

  striped написав:
  3134ant написав: А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.


Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?


Вам уже ответили как пример, на самом деле веер разнообразия есть более.
Но главное в вашем сообщении именно второй вопрос. Потому что я уверен на 100% что скоро с лавочкой в 5% мы попрощаемся, и надеюсь не сразу на 18%. А это уже будет серьезное подспорье всем кто планировал примерить шкуру иммигранта и уйти от налогового резидентства.
3134ant
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  moveton написав:По моим знакомым, не очень-то там с патриотизмом. И на 2% с 5% переходят.

Я своєму сину натякнув, що можна перейти, він не перейшов власне з міркувань патриотизму. Мені бухгалтер сказала, що можна не платити ЄСВ, але я сказав - ПЛАТИТИ бо треба допомагати країні в цей важкий час. І при тому я чудово розумію, що ніяка податкова мені після війни за це не подякує, а буде взувати щей з більшими "ентузазізмом", але потрібно розуміти, що Батьківщина це не купка ненажерливих чинуш, а щось значно більше, вона в душі, в генах, в пам'яті героїчних предків. Ох ... перепрошую за пафос, але це чесно, від серця.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 27 чер, 2022 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:20

  striped написав:
  3134ant написав: А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.


Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?

5% + ЕСВ + 20% - да полно таких стран.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:22

2% - самі "бідні" - «Епіцентр», «Нова лінія», JYSK, «Антошка», «Інтерхім», «Галнафтохім» та «Інтертоп»

https://news.finance.ua/ua/chy-dopomih- ... lidzhennya
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:26

  alibob написав:2% - самі "бідні" - «Епіцентр», «Нова лінія», JYSK, «Антошка», «Інтерхім», «Галнафтохім» та «Інтертоп»

https://news.finance.ua/ua/chy-dopomih- ... lidzhennya

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