|
|
|
Податкові послаблення для бізнесу
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Пон 27 чер, 2022 12:22
moveton
Но IT уже больше, чем год назад. Даже удивительно, учитывая количество воплей, что всё IT сбежало на зарубежные счета.
Нужно не путать компании и людей. Много кто сейчас перевел или в процессе перевода юридического лица за границу. Либо вводят деньги из-за границы уже за текущий месяц и далее. Это то что касается компаний, которые выплачивают галерные.
Что касается людей, давайте я в общем вам передам частичку экосистемы - 99% айтишной очень патриотичны. Мы платим налоги, донатим, но не более. То что приходит по ФОПу - остается на фопе до того момента, пока курс не отпустят. Это может продолжаться по моим ощущениям не более чем до сентября, т.к. далее у джуно-мидлов начнут заканчиваться запасы. Им придется менять с потерей в 20%. А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.
-
3134ant
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.06.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 12:58
3134ant написав:
А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.
Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1506
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3037 раз.
- Подякували: 602 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 12:59
striped написав: 3134ant написав:
А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.
Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?
Payoneer.
-
kyk
-
-
- Повідомлень: 963
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 13:06
moveton написав: Moneta написав:
Експорт 1\3 від довоєнного. Востаннє такі шоки були в 1992-1993 році.
Но IT уже больше, чем год назад. Даже удивительно, учитывая количество воплей, что всё IT сбежало на зарубежные счета.
ну порівняйте з лютим наприклад - вже не так радужно? ще це дані за квітень коли гусаки тільки почали кричати (бо фіксація курса на початку була здравою ідеєю, але ж не на завжди)
по факту з травня/червня процесс переходу на іноземні рахунки тільки розпочався - і нажаль зазвичай всі процесси не переробишь за тиждень, тому дивитесь в дінамікі і там ніфіга не збс
і чим більша компанія тим довше/складніше процесс, те що він йде не міттево не означає що його нема
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 13:07
striped написав: 3134ant написав:
А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.
Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?
5% тільки в грузії, а 5% + 18-25(в залежності від часу) вже дофіга країн
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 13:29
striped написав: 3134ant написав:
А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.
Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?
Вам уже ответили как пример, на самом деле веер разнообразия есть более.
Но главное в вашем сообщении именно второй вопрос. Потому что я уверен на 100% что скоро с лавочкой в 5% мы попрощаемся, и надеюсь не сразу на 18%. А это уже будет серьезное подспорье всем кто планировал примерить шкуру иммигранта и уйти от налогового резидентства.
-
3134ant
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.06.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 18:11
moveton написав:
По моим знакомым, не очень-то там с патриотизмом. И на 2% с 5% переходят.
Я своєму сину натякнув, що можна перейти, він не перейшов власне з міркувань патриотизму. Мені бухгалтер сказала, що можна не платити ЄСВ, але я сказав - ПЛАТИТИ бо треба допомагати країні в цей важкий час. І при тому я чудово розумію, що ніяка податкова мені після війни за це не подякує, а буде взувати щей з більшими "ентузазізмом", але потрібно розуміти, що Батьківщина це не купка ненажерливих чинуш, а щось значно більше, вона в душі, в генах, в пам'яті героїчних предків. Ох ... перепрошую за пафос, але це чесно, від серця.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Пон 27 чер, 2022 19:18, всього редагувалось 1 раз.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5621
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6245 раз.
- Подякували: 2778 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 27 чер, 2022 18:20
striped написав: 3134ant написав:
А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.
Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?
5% + ЕСВ + 20% - да полно таких стран.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6271
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1027 раз.
- Подякували: 1350 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 чер, 2022 18:22
2% - самі "бідні" - «Епіцентр», «Нова лінія», JYSK, «Антошка», «Інтерхім», «Галнафтохім» та «Інтертоп»https://news.finance.ua/ua/chy-dopomih- ... lidzhennya
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 18:26
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 723
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|4461
|
|
|0
|3726
|
|