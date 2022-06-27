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Скільки зараз коштують квартири
в новобудовах Києва,...

Скільки зараз коштують квартири в новобудовах Києва,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:40

Скільки зараз коштують квартири в новобудовах Києва,...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики компанії ЛУН оновили статистику цін на новобудови по всій Україні.

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Скільки зараз коштують квартири в новобудовах Києва, Львова та Одеси
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:40

Халва-халва))
Что будет с ценами когда отпустят курс?
straponesa
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