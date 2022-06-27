Ціна автогазу на АЗС почала знижуватись. Відтак за добу на ОККО й WOG літр автогазу подешевшав на 2 гривні.
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Деякі АЗС знизили ціну на газ: скільки коштує пальне 30 червня
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Додано: Суб 02 лип, 2022 08:40
Деякі АЗС знизили ціну на газ: скільки коштує пальне 30...
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Дивися повний текст
Деякі АЗС знизили ціну на газ: скільки коштує пальне 30 червня
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