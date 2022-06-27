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Деякі АЗС знизили ціну на газ:
скільки коштує пальне 30...

Деякі АЗС знизили ціну на газ: скільки коштує пальне 30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 08:40

Деякі АЗС знизили ціну на газ: скільки коштує пальне 30...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна автогазу на АЗС почала знижуватись. Відтак за добу на ОККО й WOG літр автогазу подешевшав на 2 гривні.

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Деякі АЗС знизили ціну на газ: скільки коштує пальне 30 червня
R2
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