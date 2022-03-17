Антиросійські санкції звели нанівець валютний імпорт росії. Це змушує керівництво країни будь-якими способами стримувати курс рубля.
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Кремль штучно зміцнює рубль за рахунок економіки Казахстану, — РНБО
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Додано: Нед 03 лип, 2022 13:37
Кремль штучно зміцнює рубль за рахунок економіки...
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Кремль штучно зміцнює рубль за рахунок економіки Казахстану, — РНБО
Додано: Нед 03 лип, 2022 13:37
Учитывая что ничто не вечно под луной, так и здесь лавочка быстро прикроется.
Додано: Нед 03 лип, 2022 23:18
Как вы думаете в какой валюте РФ поатят газ?
Экспорт газа, нефти и прочих природных ресурсов = 85% экспорта РФ. Цены на газ выросли. Газа Европа и Китай купили больше, чем в 2021 в это же время. Потому фраза "санкції звели нанівець валютний імпорт росії", - к большому сожалению просто патриотическая ложь.
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