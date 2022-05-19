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Продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:07
Пропонуємо до обговорення:
Від початку повномасштабної війни обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 13,6 млрд грн перевищує обсяг коштів, залучених до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.
Дивися повний текст Продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на погашення ОВДП, - депозитарій НБУ
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R2
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:07
я думал військові облігації должны идти на военные нужды, а не на выплаты финансовым стервятникам с овдп
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Moneta
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:31
Moneta написав:
я думал військові облігації должны идти на военные нужды
Бред какой-то
-- на военные нужды идут международные транши. А эти облигации -- так, мышиная возня...
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_hunter
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