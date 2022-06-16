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Шахрай привласнив 800 тисяч
гривень, перевипускаючи...

Шахрай привласнив 800 тисяч гривень, перевипускаючи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:18

Шахрай привласнив 800 тисяч гривень, перевипускаючи...

Пропонуємо до обговорення:
Шахрайську схему викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно із слідчими Криворізького управління поліції.

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Шахрай привласнив 800 тисяч гривень, перевипускаючи SIM-картки громадян
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:19

да, оказывается в киевстаре такой фичи нет - запрет удаленного выпуска карты
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 01:24

  cohan написав:да, оказывается в киевстаре такой фичи нет - запрет удаленного выпуска карты


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alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:02

  alibob написав:
  cohan написав:да, оказывается в киевстаре такой фичи нет - запрет удаленного выпуска карты


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а паспортные данные в Киевстаре есть? у меня ни по какой из 4х симок не показывает (
cohan
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