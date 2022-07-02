Про це повідомила аналітик УКАБ Світлана Литвин на сторінці асоціації в Facebook.
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В Україні подорожчають яйця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 06:11
В Україні подорожчають яйця
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В Україні подорожчають яйця
Додано: Пон 11 лип, 2022 06:11
сытник уже давно не директор набу, не факт что следующий руководитель простит яйца бахматюка, вор должен сидеть в тюрме
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