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В Україні подорожчають яйця

В Україні подорожчають яйця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 06:11

В Україні подорожчають яйця

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила аналітик УКАБ Світлана Литвин на сторінці асоціації в Facebook.

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В Україні подорожчають яйця
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 06:11

сытник уже давно не директор набу, не факт что следующий руководитель простит яйца бахматюка, вор должен сидеть в тюрме
l4567
 
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