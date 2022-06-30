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рф вивезла з України зерна та олії на 600 мільйонів дол....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лип, 2022 17:13
Пропонуємо до обговорення:
Орієнтовна загальна вартість викрадених рф зернових та олійних культур в Україні становить понад 613 мільйонів доларів США. Такі дані озвучив експерт Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute Роман Нейтер.
Дивися повний текст рф вивезла з України зерна та олії на 600 мільйонів дол. США – KSE Агроцентр
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Додано: Сер 13 лип, 2022 17:14
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