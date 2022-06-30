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Зеленський підписав проєкт
закону про оптимізацію...

Зеленський підписав проєкт закону про оптимізацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:42

Зеленський підписав проєкт закону про оптимізацію...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону №7251 щодо оптимізації трудових відносин. Він передбачає зокрема і те, що освітяни зможуть мати 56 днів відпустки під час воєнного стану.

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Зеленський підписав проєкт закону про оптимізацію трудових відносин
R2
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