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Зеленський підписав проєкт закону про оптимізацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лип, 2022 09:42
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону №7251 щодо оптимізації трудових відносин. Він передбачає зокрема і те, що освітяни зможуть мати 56 днів відпустки під час воєнного стану.
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