заявив експерт CASE Ukraine та екс-заступник директора департамента фінстабільності НБУ Євген Дубогриз,
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Аналітики дали прогноз щодо дії нового курсу долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:10
Аналітики дали прогноз щодо дії нового курсу долара
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Аналітики дали прогноз щодо дії нового курсу долара
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