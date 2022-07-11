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У ВР пояснили, чому скасували
збереження мобілізованим...

У ВР пояснили, чому скасували збереження мобілізованим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:51

У ВР пояснили, чому скасували збереження мобілізованим...

Пропонуємо до обговорення:
Мобілізовані працівники в Україні на час призову втрачають гарантію збереження середнього заробітку, оскільки це велике навантаження на бізнес.

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У ВР пояснили, чому скасували збереження мобілізованим середнього заробітку
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:52

А можливо вони пояснять, чому разом с середнім заробітком їм заодно взагалі скасували право на відпустку?
ninel_m
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:48

  ninel_m написав:А можливо вони пояснять, чому разом с середнім заробітком їм заодно взагалі скасували право на відпустку?

Там так хорошо, что и в отпуск идти не хочется.
У пороха вояки не спросили, но эрмаков после войны точно спросят. Если конечно в рашку не успеет сбежать.
Военные очень злые на власть. Очень.
Могут закатать в асфальт, также как те закатали деньги от ковида.
p_a_l
 
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