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Finance.ua: Новий валютний курс: що він принесе Україні...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 25 лип, 2022 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Шість головних факторів
Вранці 21 липня Національний банк України підняв офіційний курс долара до гривні одразу на 25% — до 36,5686 грн. за долар, зафіксувавши його на новому рівні. Метою цього рішення було ліквідувати розрив між офіційним (29,2549 грн/дол.), що існував до цього, і ринковим курсом американської валюти, який становив 37 грн за долар.
Дивися повний текст Новий валютний курс: що він принесе Україні та українцям
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:47
на сьогодні бачу діючий курс 39
в статті йдеться про неіснуючий курс, по якому можуть купити лише наближені до НБУ корумпанти.
короче, наша пісня гарна знову
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:18
Діючий курс до цього був 37. Яке подорожчання на 25 % якщо курс піднявся всього на 5%?
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alex7k
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:28
alex7k написав:
Діючий курс до цього був 37. Яке подорожчання на 25 % якщо курс піднявся всього на 5%?
Перечитайте внимательно фразу
Вранці 21 липня Національний банк України підняв офіційний курс долара до гривні одразу на 25% — до 36,5686 грн. за долар
а потом вспомните какой был официальный курс НБУ в период с 24.02.2022 по 9 утра 21.07.2022. Теперь понятно о каких 25% речь?
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