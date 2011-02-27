RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1004100510061007
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 18:46

flysoulfly я ж не заперечую. Кожному своє. Когось Райф ставить в позу , ще когось пумб . Я всім при візиті за своїми депо подав світлу , обкладену на 18+1.5% з/п більше 1 млн грн в рік , вони записали і ніколи мені нічого не блокували. Навпаки, тягли за руку відкрити преміальні карти у них. Але я поки з Сенсом, у нього найпростіші для виконання умови безкоштовності.

Якщо Асті махровий падальщик-карусельщик, який допивав кров з країни своїми каруселями, то він має страждати. Що тут не так?
Hotab
 
Повідомлень: 12527
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:52

  Hotab написав:flysoulfly я ж не заперечую. Кожному своє. Когось Райф ставить в позу , ще когось пумб . Я всім при візиті за своїми депо подав світлу , обкладену на 18+1.5% з/п більше 1 млн грн в рік , вони записали і ніколи мені нічого не блокували. Навпаки, тягли за руку відкрити преміальні карти у них. Але я поки з Сенсом, у нього найпростіші для виконання умови безкоштовності.

Якщо Асті махровий падальщик-карусельщик, який допивав кров з країни своїми каруселями, то він має страждати. Що тут не так?

Що робити якщо останні 5 років живе на відсотки від ОВДП та оренди , з яких також податки сплачено :mrgreen: :?:
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17009
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 23:12

sens
та оренди , з яких також податки сплачено :mrgreen: :?:


Сплатити з решти, з прихованої суми оренди? :lol:

Або не бігати по банкам, кайфувати життю не мозолячи очі.
Hotab
 
Повідомлень: 12527
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:23

  Hotab написав:sens
та оренди , з яких також податки сплачено :mrgreen: :?:


Сплатити з решти, з прихованої суми оренди? :lol:

Або не бігати по банкам, кайфувати життю не мозолячи очі.

Для дорослої людини,нудне і дитяче пояснення, скоріше схоже на скиглення.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17009
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1004100510061007
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200К - Теребеньки 1 ... 682, 683, 684
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
6833 845713
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2024 19:38
sens
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 75886
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 32771
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.