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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 лип, 2024 22:24
cryptominer написав:
потому что в райф надо норм доки заносить и все буедт масле и синими эмиссионными) конечно если говорить что работаешь валютчиком на Анголенко произойдет тоже что вы описали
Если в анкете указать з.плата 20 тыс. и работник Запорожвони, то будет то что вы описали))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 16 лип, 2024 15:12
Что в таблице за ТАСофлайн висит по 39.05 +0.8% ??? Позвонил на горячую линию-говорят нет такого курса и впомине...41.30 и 41.35 для Онлай и Офлайн. То что такое??Может кто объяснить?
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osafly
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:41
@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'.
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andriy_z
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Додано: Сер 17 лип, 2024 00:35
andriy_z написав:
@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'.
Е-мое... "слона то я и не заметил" Спасибо за пояснение. А нахрена ж тогда эта таблица вообще нужна в таком неформатированном виде?? Привык что курс покупки-там все ОК,обновляется сразу...А тут
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osafly
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Додано: Сер 17 лип, 2024 08:26
osafly написав: andriy_z написав:
@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'.
Е-мое... "слона то я и не заметил" Спасибо за пояснение. А нахрена ж тогда эта таблица вообще нужна в таком неформатированном виде?? Привык что курс покупки-там все ОК,обновляется сразу...А тут
Тому що "клуб" вже втратив свою актуальність.
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Zochan
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