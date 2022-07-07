Липень став найкращим місяцем 2022 року для біткоїна — флагманська криптовалюта виросла в ціні на 17% за 30 днів.
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За останні 30 днів Bitcoin зріс на 17%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 20:04
За останні 30 днів Bitcoin зріс на 17%
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Дивися повний текст
За останні 30 днів Bitcoin зріс на 17%
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:04
Лохотрон раскручивают. Ловят НОВЫХ лохов. Будьте бдительны - не ведитесь на это, работайте РЕАЛЬНО и Вас никто никогда не обдурит.
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