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За останні 30 днів
Bitcoin зріс на 17%

За останні 30 днів Bitcoin зріс на 17%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:04

За останні 30 днів Bitcoin зріс на 17%

Пропонуємо до обговорення:
Липень став найкращим місяцем 2022 року для біткоїна — флагманська криптовалюта виросла в ціні на 17% за 30 днів.

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За останні 30 днів Bitcoin зріс на 17%
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:04

Лохотрон раскручивают. Ловят НОВЫХ лохов. Будьте бдительны - не ведитесь на это, работайте РЕАЛЬНО и Вас никто никогда не обдурит.
m12345oleg
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Модератори: Ірина_, Модератор

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