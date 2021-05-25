Ситуація навколо візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань обвалила фондові ринки США та Китаю.
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Візит Ненсі Пелосі на Тайвань обвалив фондові ринки США і Китаю
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Додано: Вів 02 сер, 2022 21:05
Візит Ненсі Пелосі на Тайвань обвалив фондові ринки США...
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Візит Ненсі Пелосі на Тайвань обвалив фондові ринки США і Китаю
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