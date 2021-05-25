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Візит Ненсі Пелосі на Тайвань
обвалив фондові ринки США...

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань обвалив фондові ринки США...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:05

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань обвалив фондові ринки США...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація навколо візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань обвалила фондові ринки США та Китаю.

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Візит Ненсі Пелосі на Тайвань обвалив фондові ринки США і Китаю
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