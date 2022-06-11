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Як перевірити статус заявки на платформі єДопомога –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 сер, 2022 12:57
Пропонуємо до обговорення:
З кінця травня 2022 року українці мали змогу залишати заявки на допомогу від міжнародних організацій через соціальну платформу єДопомога. Розповідаємо, як перевірити статус своєї заявки на платформі єДопомога.
Дивися повний текст Як перевірити статус заявки на платформі єДопомога – інструкція
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Ірина_, Модератор
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