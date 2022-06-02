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ДБР затримало митника, який брав "таксу" з експортерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 16:28
Пропонуємо до обговорення:
Державне бюро розслідувань затримало на Одещині начальника митного посту, який вимагав "таксу" з експортерів зернових під час блокади українських портів.
Дивися повний текст ДБР затримало митника, який брав \"таксу\" з експортерів зерна під час блокади портів
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Додано: Чет 04 сер, 2022 16:28
одесситы отличаются предприимчивостью
уверен что если бы по 6500 распределяли, доходило бы 300 максимум
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cohan
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